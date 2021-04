لیبی از روسیه درخواست کمک کرد

به گزارش اسپوتنیک، عبدالحمید دبیبه نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی به روسیه سفر کرد تا درباره روابط دو جانبه و دورنمای صلح در کشورش به تبادل نظر بپردازد. وی در دیدار با سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، برای حل و فصل درگیری در کشورش درخواست کمک کرد.

نخست وزیر لیبی گفت:«شما به عنوان یک ابرقدرت، در نگرانی ما به خاطر اوضاع در منطقه سهیم هستید.ما به اینجا آمدیم تا از شما برای رفع درگیری و پایان دادن به این جنگ، درخواست کمک کنیم. ما به اینجا آمدیم تا از شما تقاضای کمک کنیم، کمک به همگی ما. هم اکنون لیبی در مرز فروپاشی است، قبل از همه می خواهیم وحدت و یکپارچگی کشور تأمین شود. هدف اول ما، تأمین ثبات و امنیت و توسعه و تکامل کشور است. هدف مهم دیگر ما، دستیابی به خروج نیروهای خارجی از کشور است که بطور غیرقانونی در خاک لیبی مستقر شده اند».