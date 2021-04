قاضی زاده: هنوز دولت "لایحه کنوانسیون دریای خزر" را به مجلس ارائه نداده است

به گزارش اسپوتنیک، آقای دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی لایو زنده با خبرنگار اسپوتنیک در خصوص میزگرد ولگا - دریای خزر و شرکت ایشان در این خصوص گفت: در سخنرانی ضبط شده، در خصوص نسبت حضور ایران و کشورهای دیگر صحبت کردم که این منطقه خیلی گسترده است، همسایگان زیادی را دور خود جمع کرده است و ارتباطات شمال جنوب جهان را به هم وصل می کند و دارای ظرفیت های مکمل اقتصادی است.

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation