اعلام نکات جدیدی در خصوص تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه

به گزارش اسپوتنیک، خبرگزاری بلومبرگ پیش از این اطلاع داده بود که واشنگتن اقدامات محدود کننده ای را علیه تقریباً 12 شهروند و 20 سازمان روسیه اعمال خواهد کرد و ده دیپلمات را به دلیل مداخله ادعایی روسیه در انتخابات آمریکا و حملات سایبری از طریق SolarWinds اخراج خواهد کرد. به گفته منابع بلومبرگ ، ایالات متحده ممکن است این اقدامات را طی همین امروز پنجشنبه اعلام کند.

