ریابکوف: توقف کار نیروگاه بوشهر غیرممکن است

به گزارش اسپوتنیک، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه روز 13 آوریل (سه شنبه) اعلام کرد که توقف کار نیروگاه اتمی بوشهر غیر ممکن است و احداث بلوک های دوم و سوم نیروگاه بوشهر با همکاری روسیه ادامه دارد.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation