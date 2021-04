آنکارا به دلیل تحریم واشنگتن از خرید محموله دوم S-400 صرف نظر نمی کند

به گزارش اسپوتنیک، در پارلمان ترکیه موضوع خرید محموله دوم از اس 400 مورد بحث قرار گرفت. در این گزارش امده است که محدودیت ها ی اعمل شده توسط ایالات متحده از انجام معاملات مالی با آژانس صنایع دفاعی ترکیه مانه این نمی شود که ترکیه خرید اس 400 را از روسیه متوقف کند.

© Sputnik / Department of the information support of the Baltic region