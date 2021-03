بایدن قبول کرد در اختیاراتش در حمله به کشورهای خارجی تجدید نظر شود

به گزارش اسپوتنیک این مطلب را جین پساکی، سخنگوی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری اعلام کرد.

قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی (Authorization for Use of Military Force, AUMF) که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده تصویب شد، به رئیس جمهور اجازه می دهد تا از "نیروهای نظامی لازم و مناسب"علیه افرادی که در ورای چنین حملاتی هستند، استفاده کند.

پساکی گفت: "رئیس جمهور بایدن موافق است که مدتهاست زمان این فرا رسیده که AUMF ، که 20 سال از عمر آن می گذرد، به روز شود."

وی خاطرنشان کرد که دولت ریاست جمهوری آمریکا رایزنی هایی را در این زمینه انجام خواهد داد.

پیش از این ، ایالات متحده به چندین تاسیسات در مرز سوریه و عراق که محل استقرار کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا، گروه های شبه نظامی طرفدار ایران بودند، حمله کرد. این حملات هوایی آمریکا به سوریه چند کشته بر جای گذاشت. الکسی پوشکوف سناتور روس اظهار داشت که این حمله واشنگتن را می توان سیگنالی برای روسیه و دیگر از قدرت های جهانی در مورد ماهیت سیاست خارجی جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا دانست.