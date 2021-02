انتقاد لاوروف از حملات اخیر ارتش آمریکا در سوریه

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه گفت: "4 یا 5 دقیقه قبل به ارتش ما اخطار داده شد. حتی اگر ما در مورد عدم تنش در جنگ صحبت کنیم، همانطور که در روابط بین نظامیان روسی و آمریکایی مرسوم است، چنین اطلاع رسانی که در لحظه حمله داده می شود هیچ کاربردی ندارد."

وی افزود: "این مربوط به جنبه نظامی است. اما به هیچ وجه نباید جدا از واقعیت غیرقانونی بودن ایالات متحده در سوریه، مغایر با تمام موازین حقوق بین المل، از جمله قطعنامه های شورای امنیت در مورد توافق در جمهوری عربی سوریه در نظر گرفته شود."