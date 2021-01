آیا استارت-3 تمدید خواهد شد؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «واشنگتن پست» با استناد به منابعی، دولت جو بایدن قصد دارد پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک تهاجمی را به مدت 5 سال دیگر تمدید کند.

در خبر منتشره آمده است:« رئیس جمهور بایدن قصد دارد به تمدید 5 ساله تنها پیمان باقیمانده با روسیه که باعث کاهش دو زرادخانه بزرگ هسته ای در جهان می شود، فقط چند روز تا پایان مدت اعتبار آن، دست یابد».

5 ماه فوریه تاریخ نهایی برای تمدید این پیمان است.

وزارت امور خارجه روسیه روز 21 ژانویه (پنجشنبه) در بیانیه‌ای گفت:« دولت قبلی آمریکا در عرصه کنترل تسلیحات، بطور هدفمند و عمدی به نابودی نظام‌های قراردادی پرداخت که امکانات واشنگتن برای افزایش توانمندی تسلیحاتی و برتری واشنگتن در این باره را محدود می‌کرد.