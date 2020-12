سپهبد یسین: مطالب منتشر شده تحت عنوان "کابوس اروپا" ساختگی است

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه ماسکوسکی کامسامولتس، سپهبد ویکتور یسین، فرمانده سابق نیروی موشک های راهبردی روسیه اظهار داشت که مطلب منتشر شده توسط Die Welt مبنی بر اینکه عصر سلاح های مافوق صوت برای اروپا کابوس است، ساختگی به نظر می رسد.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation