دانشمندان راه کاهش مرگ بیماران کرونایی را حدس می زنند

به گزارش اسپوتنیک، مجله علمی Nutrients نتیجه آزمایش های دانشمندان را درباره کاهش مرگ بیماران کرونایی را منتشر نمود. گروهی از کارشناسان یک سری آزمایش ها را انجام داده و دریافته اند که ویتامین سی می تواند وضعیت بیماران کرونایی را بهبود بخشد. این ویتامین می تواند مرگ و میر در بیماران کرونایی را 68 درصد کاهش بدهد.

ویتامین سی مرگ و میر در بیماران کرونایی را تا به میزان 68 درصد کاهش می دهد و این کاهش در بخش های مراقبت های ویژه بسیار مشهود است. نتیجه گیری براساس نتایج بیش از صد مطالعه، از جمله یک آزمایش کنترل شده تصادفی، که در آن برخی از افراد ویتامین C دریافت کرده اند، در حالی که بقیه از آب قطره چکان آب استریل دریافت کرده اند.

به عقیده پزشکان، تأثیر بالای ویتامین C برای حمایت از سیستم ایمنی بدن ضروری است.

این پژوهشگران همچنین تأکید می کنند، که اکثر بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه پذیرش می شوند، سطح بسیار کمی ویتامین C در خون دارند که می توان خوردن ویتامین سی را در جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا را اثبات کند.