زیبایی مسحور کننده طبیعت

На международный конкурс фотографов The International Landscape Photographer of the Year в 2020-м было прислано более 3,8 тысячи работ.

"Пейзажная фотография - мощный инструмент, особенно если мы осознаем влияние изменения климата и наше влияние на эту Землю", - пишут организаторы конкурса.

Загадай желание: метеорный поток Персеиды - лучшие фото

Всего на конкурс отобрали 101 невероятную пейзажную фотографию с поистине интернациональным колоритом. Работы представляют места со всего мира.

У премии - два основных приза.

Слезы дев: семь удивительных бирюзовых озер Таджикистана - фото

"Фотография года" присуждается за лучший одиночный пейзажный снимок, а для того, чтобы получить титул международного ландшафтного фотографа года, требуется фотосет из четырех потрясающих изображений.