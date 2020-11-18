زیبایی مسحور کننده طبیعت

На международный конкурс фотографов The International Landscape Photographer of the Year в 2020-м было прислано более 3,8 тысячи работ.
"Пейзажная фотография - мощный инструмент, особенно если мы осознаем влияние изменения климата и наше влияние на эту Землю", - пишут организаторы конкурса.
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Всего на конкурс отобрали 101 невероятную пейзажную фотографию с поистине интернациональным колоритом. Работы представляют места со всего мира.
У премии - два основных приза.
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"Фотография года" присуждается за лучший одиночный пейзажный снимок, а для того, чтобы получить титул международного ландшафтного фотографа года, требуется фотосет из четырех потрясающих изображений.
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