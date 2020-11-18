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    زیبایی مسحور کننده طبیعت

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    مسابقه عکاسی طبیعت بکر در سال 2020
    https://cdn2.img.ir.sputniknews.com/images/07e4/0b/12/7166739.jpg
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    https://ir.sputniknews.com/politics/202011187167770-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/

    اسپوتنیک توجه شما را به زیبایی مسحور کننده جهان در روزهای پاییز جلب می کند، به دلیل شیوع ویروس کرونا الودگی در جهان کمتر شده است.

    На международный конкурс фотографов The International Landscape Photographer of the Year в 2020-м было прислано более 3,8 тысячи работ.

    "Пейзажная фотография - мощный инструмент, особенно если мы осознаем влияние изменения климата и наше влияние на эту Землю", - пишут организаторы конкурса.

    Загадай желание: метеорный поток Персеиды - лучшие фото

    Всего на конкурс отобрали 101 невероятную пейзажную фотографию с поистине интернациональным колоритом. Работы представляют места со всего мира.

    У премии - два основных приза.

    Слезы дев: семь удивительных бирюзовых озер Таджикистана - фото

    "Фотография года" присуждается за лучший одиночный пейзажный снимок, а для того, чтобы получить титул международного ландшафтного фотографа года, требуется фотосет из четырех потрясающих изображений.

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      تست های سریع یا رپید کرونا نوعی آزمایش تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کووید-۱۹ از طریق نمونه گیری از دستگاه تنفسی فوقانی یعنی نمونه انتهای بینی (نازوفارنکس) است که با سواب مخصوص و توسط نمونه برداران ماهر که از پوشش حفاظت فردی کامل استفاده می کنند، گرفته می‌شود.

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