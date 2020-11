انتقاد جمهوری آذربایجان از سفیر خود در روسیه

به گزارش اسپوتنیک این دیپلمات آذربایجانی ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری روسیا سگودنیا ، گفته بود که "در جنگ مانند جنگ: هر اتفاقی می تواند بیفتد."

خبرگزاری دولتی آذرتاج اظهارات حاجی اف را نقل کرده که گفت: "اظهار نظر سفیر جمهوری آذربایجان در فدراسیون روسیه در مورد این موضوع بیجا است. این نوع اتفاقات نمی تواند به روابط آذربایجان و روسیه آسیب برساند."

وی افزود که اظهارات بلبل اوغلو "در مورد وضعیت منطقه قره باغ آذربایجان بدون درک ماهیت مسئله قابل قبول نیست".

وی در پایان گفت: "روسای نمایندگی های دیپلماتیک آذربایجان در خارج از كشور و سایر مقامات باید از اظهارات خودسرانه كه با موضع رسمی این كشور و سیاستی كه الهام علی اف رئیس جمهور در پیش گرفته، خودداری كنند".