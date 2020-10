واشنگتن از افزایش احتمال تحریم ترکیه به خاطر خرید اس 400 سخن گفت

به گزارش اسپوتنیک، کلارک کوپر می گوید: "گفتگوی دائمی که با همکاران ترک خود داشتیم این بود که اس 400 ها ... با سیستم های عامل ایالات متحده سازگار نیستند. آنها با ناتو ناسازگار هستند. استفاده لز چنین سامانه ها یا سیستم هایی خطر تحریم ها و محدودیت های اضافی را بیشتر می کند."

به گفته کوپر ، دولت ایالات متحده "برای آنکارا روشن ساخت که آزمایش S-400 کاملاً غیرقابل قبول است."