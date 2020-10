سفیر ایران: تهران پس از لغو تحریم قصد ندارد به مسابقه تسلیحاتی در منطقه بپردازد

به گزارش اسپوتنیک، خبرنگار ریانووستی در این مصاحبه پرسید ، مسئولین ایران قبلا اعلام کرده بودند تهران آماده صادرات و واردات تسلیحات است. صحبت در مورد چه نوع قراردادهایی است؟ ایران آماده صادرات چه نوع تسلیحاتی است و با چه کسی مذاکره می کند؟

آقای کاظمی در پاسخ گفت:" بعد از تاریخ 18 اکتبر و رفع تحریم های تسلیحاتی ایران براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت فصل جدیدی از همکاری بین ایران و روسیه شکل خواهد گرفت . ج.ا.ایران در طی این مدت به پیشرفتهای خوبی در زمینه های دفاعی و موشکی دست یافته است . ج.ا.ایران برای تقویت بنیه دفاعی خود با توجه به تجربه دفاع مقدس تقویت تسلیحات دفاعی را مد نظر قرار داده است . در این خصوص پروژهای زیادی وجود دارد که در سفرها و تماسهای مقامات ذیربط دو کشور در حال رایزنی و بررسی می باشد