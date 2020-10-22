ظریف: آمریکا تمایلی برای ثبات جهان ندارد

به گزارش اسپوتنیک، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در پیامی توییتری در رابطه با پیمان محدودیت سلاح های استراتژیک تهاجمی نوشت: ایالات متحده برای تمدید پیمان "استارت III" برای محدودیت سلاح های استراتژیک تهاجمی، که یکی از مهمترین معاهدات در زمینه تأمین امنیت بین المللی و کنترل تسلیحات است، که در فوریه ۲۰۲۱ پایان می یابد، تمایلی ندارد.
Отсутствие желания у США продлевать Договор об ограничении наступательных стратегических вооружений СНВ-3, являющийся одним из самых важных договоров в обеспечении международной безопасности и контроля над вооружениями, срок которого закончится в феврале 2021 года,— Javad Zarif (@JZarif) October 22, 2020
وی در ادامه تصریح کرد: این عدم تمایل، نمونه بارز دیگری از بی علاقگی ایالات متحده به ثبات جهانی است و گواه تمایل زیاد این کشور برای شروع مسابقه تسلیحاتی در جهان است.
является еще одним ярким примером отсутствия заинтересованности у США в глобальной стабильности и свидетельствует о большом желании этой страны начать гонку вооружений в мире.— Javad Zarif (@JZarif) October 22, 2020
تمام کامنت ها
نشان دادن کامنت های جدید (0)