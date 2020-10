پنج کشور اروپایی خواستار توقف احداث شهرک های یهودی نشین در اراضی فلسطینی شدند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، در این بیانیه آمده است دور جدید شهرک‌سازی‌ها نقض قانون و تهدیدی برای راهکار دو دولتی محسوب می‌شود.

این پنج کشور با اشاره به این‌که چنین اقداماتی «بسیار غیرسازنده» بوده و «مغایر قوانین بین‌المللی» هستند، بیان داشتند: «همان‌طور که مستقیماً به دولت اسرائیل تأکید کرده‌ایم این گام تلاش‌های انجام شده برای اعتمادسازی میان طرفین جهت ادامه دادن به گفت‌وگوها را زیر پا می‌گذارد».

همچنین این بیانیه می‌افزاید: «از اسرائیل می‌خواهیم ساخت شهرک‌ها و تخریب منازل فلسطینی‌ها را فوراً متوقف کند. ما خواستار اجرای کامل قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل و تمامی مفاد آن هستیم و تأکید داریم که هیچ تغییری در خطوط ترسیم شده در ۴ ژوئن ۱۹۶۷ از جمله در اورشلیم را به رسمیت نخواهیم شناخت مگر آن‌که دو طرف بر سر آن توافق کرده باشند».