به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری فارس، منابع دولتی سودان از مهلت جدید ایالات متحده امریکا به خارطوم برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل خبر دادند.

این منابع احتمال دادند که علت تعیین این مهلت، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است سوم نوامبر آینده برگزار شود.

پیشتر یک منبع سودانی شنبه گذشته به نشریه الشرق چاپ عربستان گفته بود که مذاکرات سودان و آمریکا برای حذف نام سودان از لیست کشورهای حامی تروریسم و همچنین عادی‌سازی روابط، به حالت تعلیق درآمده است.