انتصاب شهردار جدید بیشکک توسط معترضان

به گزارش اسپوتنیک، در قرقیزستان شرکت کنندگان اعتراضات علیه نتایج انتخابات پارلمانی شهردار جدید را منصوب کردند. به گفته مشاور شهردار، ساختمان شهرداری توسط حدود 30 نماینده حزب مخالف تصرف شد ولی هیچگونه درخواستی فعلا مطرح نشده است.

در شهرداری گفته شد که جوشبک کانعلییف نامزد حزب بازنده « جمهوری» شهردار بیشکک اعلام شده است. او تا انتصاب شهردار جدید وظایف شهرداری را به انجام خواهد رساند. معترضان دفتر شهردار را تصرف کردند و قصد دارند با کارمندان جلسه ای تشکیل بدهند.