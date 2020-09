ميزان تلفات آذربایجان و ارمنستان در درگیری های قره باغ اعلام شد

به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع آذربایجان امروز چهارشنبه اعلام کرد، 2300 نفر از نیروهای ارتش ارمنستان در درگیری های قره باغ کشته یا زخمی شده اند.

© Ministry of Defence of The Republic of Armenia