رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدید کرد

به گزارش اسپوتنیک رئیس جمهور آمریکا در صفحه خود در توییتر نوشت که در صورت حمله ایران به هر آمریکایی، جواب آمریکا در مقیاس عظیم‌تری داده خواهد شد.

پیشتر روزنامه «پولیتیکو» با استناد به منبعی گزارش داده بود که آمریکا مقامات ایران را به آن متهم می کند که گویا آنها در حال بررسی ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی در جواب یه کشته شدن سردار سلیمانی هستند.

دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، در واکنش به این گزارش‌ها در صفحه توییتر خود نوشت:«هر حمله‌ ایران علیه آمریکا، به هر شکلی که باشد، با حمله‌ای هزار برابر عظیم‌تر به ایران پاسخ داده خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشتن سلیمانی برنامه ریزی کند».