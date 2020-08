آمریکا سربازان روسیه را در تصادم ماشین های نظامی دو کشور در سوریه مقصر دانست

به گزارش اسپوتنیک، اولیوت گفت: "یک خودروی روسی با یک ماشین زرهی ائتلاف (تحت رهبری ایالات متحده) در شمال شرقی سوریه تصادف کرد که منجر به آسیب دیدگی اعضای خدمه در ماشین زرهی (آمریکایی) شد."

وی افزود: خودروی زرهی آمریکایی برای جلوگیری از درگیری صحنه را ترک کرد.

به گفته اولیوت ، اقدامات طرف روس مغایر بپروتکل های توافق نامه روسیه و آمریکا در مورد پیشگیری از درگیری است.

این مقام شورای امنیت ملی ایالات متحده خاطرنشان ساخت کشور وی به دنبال تشدید تنش نیست ، اما "حق مسلم دفاع از خود در برابر اقدامات خصمانه" را دارد.