غریب آبادی: سفر رئیس آژانس مربوط به مکانیسم ماشه نیست

. همانگونه که قبلا اعلام شد، رافائل گروسی مدیرکل آژانس، فردا به ایران سفر می کند و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با مقامات کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد. اعتماد ایران به آژانس در ماه های اخیر صدمه دیده است. ضروری است که سفر مدیرکل به ایران، موجب اعتمادسازی شود. این سفر ارتباطی با #مکانیسم_به_اصطلاح_ماشه ندارد و خواست آمریکا هم نیست و در چارچوب دعوت طرف ایرانی صورت می پذیرد. اجازه نخواهیم داد دیگران روابط آژانس و ایران را بویژه در شرایط حساس فعلی مدیریت کنند. مهم است این اطمینان در تهران داده شود که آژانس بر مبنای سه اصل #بی_طرفی ، #استقلال و #حرفه_ای_گری حرکت خواهد کرد و در مسائل پادمانی نیز فراتر از اصول استاندارد و ارزیابی ها و داده های مستقل خود عمل نخواهد کرد. تنها در این صورت است که سوءتفاهمات می تواند رفع شده و همکاری ها تداوم یابد. #آژانس_بین_المللی_انرژی_اتمی #سازمان_انرژی_اتمی #مکانیسم_به_اصطلاح_ماشه #مکانیسم_ماشه