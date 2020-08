روسیه خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت در رابطه با نامه ضدایرانی آمریکا شد

به گزارش اسپوتنیک، فدراسیون روسیه در رابطه با قصد آمریکا برای آغاز روند احیای تحریم‌ها علیه ایران در قالب قطعنامه 2231 خواهان برگزاری جلسه شورای امنیت در روز 21 اوت (فردا) شد.

منبعی در شورای امنیت اطلاع داد که درخواست تشکیل جلسه از سوی روسیه با رویدادهای امروز 20 ماه اوت، پیرامون اجرای مفاد قطعنامه 2231 مرتبط است. منبع آگاه دیگری این خبر را تأیید کرد.