واکنش کاربران ایرانی به انفجارهای بیروت + ویدئو

View this post on Instagram

🔻 #بیروت #لبنان #من_قلبي_سلام_لبيروت #بيروت #تضامن_لبنان #نحن_معکم_لبنان #ایران #ايران #من_ایران_سلام_لبیروت #lebanon #beirut #lebanon🇱🇧 #Liban #Beyrouth