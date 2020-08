وزارت بهداشت لبنان: 50 کشته و 3000 زخمی در انفجار بیروت

View this post on Instagram

.. 🇱🇧💔 يارب ... بيروت ،، بيروت تعازينا لأهالي الضحايا ودعواتنا لكل مصاب وجريح و ربّي يجبركم ولا يورينا فيكم مكروه .. #بيروت #لبنان #انفجار_بيروت