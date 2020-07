کارشناس: ایران به صراحت نسبت به انفجار نطنز واکنش نشان نخواهد داد.

به گزارش اسپوتنیک، آندری باکلیتسکی، کارشناس و متخصص در امور برنامه هسته‌ای ایران معتقد است که ایران به صراحت نسبت به انفجار نطنز واکنش نشان نخواهد داد و می‌تواند تأسیسات هسته‌ای خود را به زیر زمین منتقل کند.

وی در اینباره گفت:« اگر هم چیزی باشد، ایران با صراحت واکنش نشان نخواهد داد، هر چه باشد، سری خواهد بود. در تهران کمیسیونی تشکیل شده است که به بررسی این حادثه مشغول است. اما هنوز دلایل وقوع این حادثه وجود ندارد. اینکه در رسانه‌های غرب در باره این موضوع گفته می‌شود که اسرائیل کارخانه را منفجر کرده است باید گفت که اسرائیل احتمال انجام عملیات در خاک ایران را عنوان کرد از اینرو نمی توان این را نادیده گرفت.

ایران می تواند به عنوان واکنش به این حادثه، کارخانه خود را به زیر زمین و جای امن‌تری منتقل کند، اما در جواب به اینگونه اقدام، تهران ممکن است متهم به ساخت سلاح هسته‌ای شود.

ایران از دلیل کافی برای تشدید روابط با اسرائیل برخوردار است و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بر اقدامات تهران تأثیر می‌گذارد، زیرا در صورت پیروزی دمکرات ها در آمریکا احتمال بازگشت به برجام وجود خواهد داشت که هم‌اکنون بازی بزرگ بین ایران و آمریکاست و همانا در این رابطه، ایران دست به ارزیابی، تشدید و یا سکوت خواهد زد».