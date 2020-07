حضور جنجالی ظریف در مجلس + ویدئو

View this post on Instagram

‌ وزیر امور خارجه امروز در صحن علنی مجلس گفته: هرچه من گفتم، رهبر انقلاب شنیدند، اگر دروغ گفتم ایشان شنیدند، گفتند ظریف صادق است، اگر راست گفتم ایشان شنیدند و گفتند شجاع است. من هیچگاه مسائل داخلی را به خارج نبردم. تاریخ نشان خواهد داد برجام سند افتخار ایران است. آمریکا را قدرقدرت ندانیم. ‌ ‌