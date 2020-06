ترامپ، اوباما را به خیانت متهم کرد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «سی بی ان نیوز»، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 22 ژوئن طی مصاحبه‌ای باراک اوباما رئیس جمهوری سابق این کشور را به «خیانت» متهم کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «CBN News»، در پاسخ به سوالی درباره نوع جنایاتی که اوباما در حق او مرتکب شده ، گفت: «خیانت، خیانت، خیانت».

رئیس جمهوری آمریکا اتهام مشخصی را روشن نکرد اما مجددا تأکید کرد که دولت قبلی در راستای تحقیقات در باره ادعای دروغین علیه فعالیت‌هایش در کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2016، «جاسوسی» کرده است.