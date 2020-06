سلاح لیزری: ابر قدرت جدید آمریکا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از کارشناسان غربی، نیروی هوایی ایالات متحده خبر از بازسازی هواپیمای پشتیبانی توپخانه AC-130 آمریکا تا سال 2022 و اتصال سیستم لیزر 60 کیلوواتی به این هواپیما را می دهد.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation