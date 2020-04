امتناع پنتاگون از تخلیه خدمه ناو هواپیمابر آلوده به ویروس کرونا

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رئیس پنتاگون مارک آسپر، رئیس پنتاگون در خصوص شیوع بیماری در یک ناوهواپیمابر آمریکایی گفت: مقامات تجهیزات پزشکی زیادی را برای کارمندان فراهم کرده و اطمینان دادند که در صورت لزوم پزشکان بیشتری علاوه بر این به پایگاه دریایی در جزیره گوام، که هم اکنون ناو هواپیمابر در آن واقع شده است، اعزام می شوند.

