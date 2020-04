به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا ، رییس جمهوری ایران گفت: متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط سخت جهانی هم درس عبرت نگرفتند و نفهمیدند چه کار کنند. الان زمانی است که می توانستند از کار غلط خود عذرخواهی کنند؛ شرایط کنونی که یک موضوع انسانی هم بود و کسی هم آنها را ملامت نمی‌کرد که عقب نشینی کرده‌اند؛ بهترین فرصت تاریخی برای آمریکایی‌ها بود که از مسیر غلط شان برگردند یک بارهم که شده بگویند ما ضد ملت ایران نیستیم.

روحانی افزود: آمریکایی‌ها همیشه ضد ملت ایران عمل کردند ولی الان ضدیت‌شان نسبت به ملت ایران آشکارتر است.

وی یاد آور شد: آمریکایی‌ها هم می‌دانند مسئله کرونا اختصاص به یک کشور خاص ندارد. همه کشورهای جهان تقریباً به هم متصل هستند و اگر در ۱۰ کشور با کرونا مبارزه کنید و یک کشور در این میان مبارزه نکند این دوباره پخش می‌شود و آن کشورها را آلوده می‌کند بنابراین کار جهانی است.

روحانی ادامه داد: حالا که این بیماری فراگیر و جهانگیر شده است همه باید در سطح دنیا دست به دست هم دهیم و با این ویروس مبارزه کنیم و شرایط را برای کسب و کار فراهم کنیم.