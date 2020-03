مسکو به قرنطینه کامل فرو می رود

به گزارش اسپوتنیک، وب سایت شهردار پایتخت در مطلبی اعلام نمود که شهردار سرگی سوبیانین اعلام نموده است که بدون در نظر گرفتن سن شهروندان از تاریخ 30 مارس ، ماندن در خانه برای همه ساکنان مسکو الزامی شده است.

