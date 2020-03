قدردانی از رد ماسک بر صورت کادر درمانی در بیمارستان های ایران + عکس

View this post on Instagram

#hospital_friends @emergency_iran در خانه بمانید فاجعه رخ داده است همکاران ما دیگر توان ندارند و یک به یک بدلیل نبود تجهیزات ، فشار کاری و فضای ملتهب پر پر میشوند ________________ در خانه بمانید فاجعه رخ داده است همکاران ما دیگر توان ندارند و یک به یک بدلیل نبود تجهیزات ، فشار کاری و فضای ملتهب پر پر میشوند ________________ در خانه بمانید فاجعه رخ داده است همکاران ما دیگر توان ندارند و یک به یک بدلیل نبود تجهیزات ، فشار کاری و فضای ملتهب پر پر میشوند ، __________________ در خانه بمانید فاجعه رخ داده است همکاران ما دیگر توان ندارند و یک به یک بدلیل نبود تجهیزات ، فشار کاری و فضای ملتهب پر پر میشوند ، #درخانه_بمانیم #کادر_درمان_را_تجهیز_کنید #کادر_درمان_را_دریابید #اورژانس #رشت #رازی @emergency_iran