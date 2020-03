راه حل جالب پرستاران ایرانی برای شکست کرونا + ویدئو

View this post on Instagram

#رقص#پرستار#بخش_کرونا#رقصکرونا #رقص_پرستاران#رقص_کرونا#ایران#قم#کرونا#کرونا_ویروس#چین#ترکیه#سوریه#هند#ویروس#ماشک#لاتکس#دستکش#علائم_کرونا #سارس#ریه#کرونا_را_شکست_میدهیم #کرونادرایران #کروناویروس #کرونا_را_جدی_بگیریم #کرونامشهد #کرونا_تهران#کیش#crona#cronavirus