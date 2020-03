آمادگی آمریکا برای ضربه به سلاح اردوی زرین روسیه

به گزارش اسپوتنیک، نیروی هوایی ایالات متحده در رویداد Symposium 2020 Air Forcefare در اورلاندو (فلوریدا) انیمیشن حمله علیه دشمن و سیستم سلاح با دقت بالای روسیه با نام اردوی طلایی هورد را نشان داد. با استفاده از هوش مصنوعی این انیمیشن ساخته شده است.

