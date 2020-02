رزمایش آمریکا برای تمرین حمله هسته ای به روسیه

به گزارش اسپوتنیک این سخنگو گفت: "سناریو رزمایش ها شامل شرایط احتمالی غیر عادی در اروپا است که در آنجا جنگی با روسیه در جریان است و روسیه تصمیم می گیرد بطور محدود از سلاح های هسته ای کم قدرت علیه یک تاسیسات در قلمرو ناتو استفاده کند."

سخنگوی وزارت دفاع امریکا افزود: در چنین شرایطی وزیر دفاع و سپس رئیس جمهور در قضیه مداخله می کنند "و در نهایت تصمیمی درباره نحوه پاسخگویی گرفته می شود."

واکنش ایالات متحده در طول تمرینات شبیه سازی شد ، که طی آن واشنگتن "با حمله هسته ای علیه روسیه واکنش نشان داد". به گفته وی ، در طول این تمرینات ، مارک اسپر ، وزیر دفاع امریکا تصور لازم را درباره چگونگی واکنش ایالات متحده در یک وضعیت مشابه دریافت کرد.

نمایندگان کنگره ایالات متحده نیز در این تمرینات شرکت کردند تا درک کنند که "چگونه ارتباطات در جریان یک بحران هسته ای انجام می شود".