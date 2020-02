دلایل سقوط ماهواره ظفر 1

View this post on Instagram

دوست داشتم با #خبر_خوب شما را خوشحال کنم اما گاهی زندگی آن‌طور که بخواهیم پیش نمی‌رود. پرتاب #ماهواره_ظفر توسط ماهواره‌بر #سیمرغ موفقیت‌آمیز نبود. جزئیات تا دقایق دیگر (شاید لایو اینستاگرام)... لطفا به اخبار جعلی و فیک توجه نکنید. #روایت_ظفر