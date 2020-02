سفیر روسیه در ایران: تحریم های آمریکا علیه ایران، مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است

لوان جگریان سفیر روسیه در جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با اسپوتنیک در خصوص تحریم های آمریکا علیه ایران و تاثیر آنها بر روابط مسکو و تهران به گفتگو نشست.

© Photo / EMBASSY OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN