بازداشت یک ایرانی متهم به حمله تروریستی در هلند

به گزارش اسپوتنیک، این فرد به تدارک برای حمله تروریستی و یا حملاتی در ایران مظنون است. همچنین او را به عضویت در سازمان تروریستی متهم می کنند.

دادستان این شهر اطلاع داد که فرد دستگیر شده همچنین مظنون است که عضو گروهک ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz) بوده و مبارزات مسلحانه ای را برای ایجاد دولت مستقل عربی در محدوده ی استان خوزستان ایران ترتیب می دهند.

در زمان دستگیری فرد مظنون، پلیس گوشی های همراه و سایر مدارک همراه وی را ضبط نمود. در چارچوب تحقیقات جستجوی و بازرسی در محل این گروهک در شهر ریسویک انجام شد. در ساختمان آن کانال تلویزیونی ASMLA قرار دارد.