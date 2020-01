اعتراف به عقب ماندگی آمریکا در زمینه تسلیحات هایپرسونیک

به گزارش اسپوتنیک، وی خاطرنشان کرد آمریکا در گذشته کشور پیشتاز در زمینه تولید تسلیحات هایپرسونیک بود اما سپس در این عرصه دچار ناکامی هایی شد و حالا برای احیای مواضع خود به سالها وقت نیاز دارد.

ژنرال هیتون در سخنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی در واشنگتن گفت: "ما اکنون در زمینه تسلیحات هایپرسونیک به طور جدی با تعدادی از رقبا در جهان رقابت می کنیم. ده سال پیش کشور پیشتاز در این زمینه بودیم. دو برنامه و دو نمونه اولیه داشتیم...اما آنها خیلی خوب کار نمی کردند. ما پس از شکست آنها چه کاری انجام دادیم؟ چندین سال در مورد دلایل ناکامی ها تحقیق کردیم و سپس این برنامه ها را لغو نمودیم".

وی اذعان داشت که به دلیل قطع کارها "بهبودی وضع در این زمینه سالها طول خواهد کشید" و خواستار سرعت بخشیدن به این روند شد اما به گفته وی هنوز این کار انجام نشده است.

اخیراً ، ایالات متحده به طور جدی در زمینه ساخت موشک های هایپرسونیک فعالیت می کند. ازجمله در سال 2018 ، ارتش ایالات متحده کار خود را برای ساخت موشک هوا به زمین ARRW آغاز کرد. به موازات آن ، ایالات متحده در حال ساخت موشک دوربرد HCSW برای نیروی هوایی است. ساخت موشک های ARRW و HCSW درمجموع تقریباً یک و نیم میلیارد دلار برای بودجه ایالات متحده هزینه خواهد داشت.

هفته گذشته ، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریكا تأیید كرد که کشور وی در حال ساخت سلاح های هایپرسونیک است