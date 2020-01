واکنش وزیر ارتباطات ایران به کشته شدن سردار سلیمانی

View this post on Instagram

. همیشه برام سوال بود که چطور ممکنه ی عده برای شهادت امام حسین شادی کرده باشند تا این که رفتار امریکا و وابستگانش رو امروز دیدم. حال و هوای دنیا الان شبیه عصر روز عاشورا است. مردم ایران، مردم عراق، آزادگان جهان، بزرگ و کوچک، زن و مرد فارغ از ملیت امروز سوگواریم اما امریکایی‌ها با شادی عکس پیکر مبارک در خون حاج قاسم بزرگ را منتشر می‌کنند. انگار تاریخ مالک اشتر و مختار را نخوانده‌اند. ما شیشه عطریم، بگویید به سنگ. انتقام سختی در راه است. سخت‌تر از چیزی که فکر کنند!