کد تعیین شده توسط ناتو برای سوخوـ 57 اعلام شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از مجله Scramble Magazine، خاطرنشان می شود که در زمان توسعه این جنگنده، به طور موقت کد Frazor تعیین شده بود. با این حال، ناتو به سری نسل پنجم هواپیماهای سوخوSu-57، رسما کد جنایتکار را اختصاص داده است. در حال حاضر هیچ تأیید رسمی از این اطلاعات موجود نیست.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation