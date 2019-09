پوتین، ترامپ را به خرید سلاح های هایپرسونیک دعوت کرد

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در نشست اوساکا اعلام نمود که تا کنون سلاح های مدرن روسی از جمله سیستم های موشکی حمله موشکی هایپرسونیک را هیچ کشوری در جهان نساخته است.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation