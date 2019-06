سخنان تند سردار سلیمانی علیه آمریکا و عربستان + ویدئو

چه #آمریکا، چه سعودی، چه هر الاغ دیگری بخواهد کاری انجام دهد، نمیتواند.



Be it the U.S., the Saudis or any other donkey whoever wants to take action against us, will never be able to do anything.#أمريكا والسعودية وأي حمار آخر عاجزون عن القيام بأي خطوة ولو أرادوا ذلك.#trump pic.twitter.com/sLGRGaqP6Z