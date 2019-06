انتخاب وزیر جدید دفاع آمریکا

به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در توئیت خود اعلام نمود که مارک اسپر را به عنوان سرپرست جدید وزارت دفاع آمریکا معرفی می‌ نماید.

گفتنی است، پاتریک شاناهان کفیل وزارت دفاع آمریکا از انتصاب خود به عنوان وزیر دفاع خودداری نمود.

ترامپ در توئیت خود نوشت: "پاتریک شاناهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا، که کارش را عالی به انجام رسانده تصمیم دارد زمان بیشتری را صرف خانواده‌ خود داشته باشد. از پاتریک به خاطر خدمات خوب وی قدردانی می‌کنم. اکنون مارک اسپر را به عنوان کفیل جدید معرفی می‌کنم. من او را می‌شناسم و شکی ندارم که کارش را به خوبی انجام می‌دهد".

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

​