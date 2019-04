فراخوان گورباچف به گفتگوی استراتژیک

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل گورباچف، رئیس جمهور سابق اتحاد شوروی، اعلام نمود که روسیه و آمریکا باید زمینه را برای گفتگوی استراتژیک فراهم سازند زیرا بازدارندگی هسته ای از جهان دفاع نمی کند، بلکه برای موجودیت آن خطرناک است.

گورباچف در مقاله ای که برای روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت، گفته است:«هم اکنون روسیه و آمریکا در وضعیت خطرناکی قرار دارند. آنها باید تأمل کرده و به تفکر بپردازند.