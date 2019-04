کمک های بشردوستانه آلمان به ایران رسید+عکس

هواپيماى چارتر حامل كمك هاى بشردوستانه آلمان براى حادثه ديدگان سيل در ايران در حال فرود در فرودگاه تهران

امروز صبح در حال بارگيرى در برلين

Charter plane with German humanitarian assistance for flood victims in Iran landing right now in Tehran!

pic @drk_de: loading Berlin Airport pic.twitter.com/xQqi4k530T