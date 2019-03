تصویب لایحه مبارزه با نفوذ روسیه در ونزوئلا

به گزارش اسپوتنیک، مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء لایحه قانونی را به تصویب رساند که مقامات آمریکا می توانند بطور قانونی با نفوذ فدراسیون روسیه در ونزوئلا مبارزه کنند. بحث در باره این لایحه فقط 40 دقیقه طول کشید.

مطابق با این سند، روسیه با مقامات کنونی ونزوئلا و از جمله با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا ارتباط تنگاتنگی دارد. در آمریکا حکومت مادورو را نامشروع می دانند.