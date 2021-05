ایران حماسی در نمایشگاه لندن

به گزارش اسپوتنیک، شما ماه ها بدون هیچ فرهنگی می روید، سپس ۵۰۰۰ سال از تاریخ و فرهنگ به یکباره می آید. این همان چیزی است که تور مربیگری لوکس V&A در مورد یک نمایش پرفروش نوید می دهد و از جمله تفریحات بسیار درخشان دو سایت مشهور ایران، تخت جمشید و اصفهان را ارائه می دهد.

ایران حماسی نشان می دهد که یک تاریخ فرهنگی وجود دارد که کشور را همچون امروز با مردمی که پنج هزار سال پیش در اینجا زندگی می کردند متصل می کند.

برای بیان این موضوع، مثل این است که داستان انگلیس را از قبل "استون هنج" تعریف کنید و امیدوار باشید که همه به گونه ای به هم متصل شوند، اما در ایران اینگونه است. این تا حدی به دلیل غرور در تاریخ است که سنت ها را در طول هزاره ها حفظ کرده است، مهمترین سند آن شاهنامه، کتاب پادشاهان است که در آغاز قرن یازدهم میلادی توسط فردوسی شاعر تألیف شده است.

ایران در قرن هفتم به اسلام گروید، اما حماسه فردوسی مملو از اقدامات قهرمانانه و نبردهای خونین امپراتوری ساسانیان باستان و پیش از اسلام است. برخلاف زبان عربی نیز به فارسی نوشته شده است.

نسخه های خطی باشکوه این شاهکار کلاسیک وجود دارد. یک شاهکار ساخته شده در تبریز برای حاکم صفوی در صحنه نبردی باز است که در آن سوارکاران مخروطی از یک سطح آبی مانند دریا می گذرنذ؛ نقاشی زمان می برد تا گل های کمی را که در جبهه های جنگ شکوفا می شوند، درست قبل از اسبها آنها را زیر پا می گذارند.

آن چشم طبیعت ریشه در دوران باستان دارد. یک کوزه سفالی به شکل گاو کوهی از سال ۱۲۰۰-۸۰۰ قبل از میلاد مسیح، یک کاسه طلایی مربوط به همان دوره با غزال های سه بعدی نفیس از آن پدیدار می شود و بسیاری دیگر از حیوانات شاخدار و پرنده دیگر هنرهای ابتدایی اینجا را با زندگی حیوانات پر می کنند.

در امپراطوری پارس، که در قرون ششم و پنجم قبل از میلاد بر بیشتر خاور میانه حاکم بود، جانوران افسانه ای آراسته تر می شوند. یک گریفین شاخ دار روی خود از طلا، لاجورد و سایر مواد گرانبها دارد.

امپراطوری ایران در یکی از مجموعه های بزرگ نمایشگاه به زندگی تشریفاتی با شکوه و جلال نمایش داده می شود. گنجینه های واقعی مانند یک مدل ارابه دوک طلایی و یک شاخ عظیم از ظرف های آشامیدنی فراوان در بین تصاویر مجازی تخت جمشید که همیشه در حال تغییر است، به نمایش درآمده است؛ همانطور که اکنون بوده و هست.

تخت جمشید برای تشریفات و ادای احترام ساخته شده است، نه برای زندگی، عرفان آن در حالی که تماشا می کنید بازیگران مجسمه های آن تغییر رنگ داده اند تا نشان دهند که چگونه در ابتدا نقاشی شده است. با این وجود حتی در اینجا جا برای ظرافت هنر بوده است. یک قطعه واقعی از نقش برجسته های تخت جمشید، که توسط موزه فیتزویلیام در کمبریج به امانت گذاشته شده است، نشان می دهد که یکی از درباریان با حرکتی از صمیمیت، ریش دوست خود را لمس می کند، دیگری با ضربه ای گرم به همان اندازه روی شانه، تلافی می کند.

اسکندر بزرگ، تخت جمشید را به آتش کشید و امپراتوری ایران را در هم کوبید. اگر می خواهید ببینید که امپراطوری ایران از نظر خارجی چگونه به نظر می رسد و یونانیان چگونه خود را تعریف می کنند و از این رو "غرب در برابر آن"، هرودوت مورخ یونان باستان را می توانید بخوانید.

آنچه به اینجا می رسید منظره از داخل است. حاکم کوروش بزرگ در "استوانه کوروش" از موزه بریتانیا صحبت می کند، یک منشور سفالی حک شده با حروف میخی که می گوید چگونه کوروش حقوق بشر را در امپراتوری خود احیا کرده است.

غنای هنری ایران باید از گشودگی جغرافیایی آن به سمت شرق و غرب ناشی شود و از چین، بین النهرین، یونان، مغول ها نفوذ کند. این به هنر اسلامی ایرانی قدرت ظریفی می بخشد که به نوبه خود کل جهان اسلام را تحت تأثیر قرار می دهد.

خوانندگان Orhan Pamuk’s My Name is Red می دانند که تا آنجا که استانبول بود، مینیاتوریست ها شاهنامه را به تصویر کشیدند و از استادان ایرانی تقلید کردند.