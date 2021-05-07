برترین عکس های جنگ جهانی دوم

В этом году мир отмечает семьдесят шестую годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом героические события этой, поистине, мировой трагедии, становятся дальше и редеют и выцветают на бесконечной книге исторической памяти.

Сохранить память о трагических страницах мировой истории во многом помогают свидетельства очевидцев тех событий. Важную роль в этом деле сыграли фоторепортеры, которые навсегда оставили свидетельства героизма и борьбы за свободу, объединившей весь мир.

Смотрите подборку архивных фото в преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.